Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ТАСС: число погибших при пожарах в Курганской области выросло до 21

При пожарах в Курганской области погиб 21 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские круги. Ранее агентство сообщало о 19 погибших.

«Число погибших выросло с 19 до 21 человека. Количество погибших может увеличиться»,— сказал собеседник ТАСС.

Семьи погибших в пожарах в результате ЧС 27 апреля и 7 мая получат выплату по 1 млн руб., сообщил ранее заместитель губернатора Константин Ермаков. Выплаты начнутся в течение ближайших дней.

Вчера, 8 мая, угроза населенным пунктам от природных пожаров в Курганской области была снята. Об этом сообщало региональное МЧС. Тогда там сообщили, что от огня удалось спасти более 10 тыс. жилых домов в шести населенных пунктах. Согласно прогнозу синоптиков, в Курганской области ожидаются заморозки до –6°C. Режим ЧС в регионе продолжает действовать.

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...