ТАСС: число погибших при пожарах в Курганской области выросло до 21

При пожарах в Курганской области погиб 21 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские круги. Ранее агентство сообщало о 19 погибших.

«Число погибших выросло с 19 до 21 человека. Количество погибших может увеличиться»,— сказал собеседник ТАСС.

Семьи погибших в пожарах в результате ЧС 27 апреля и 7 мая получат выплату по 1 млн руб., сообщил ранее заместитель губернатора Константин Ермаков. Выплаты начнутся в течение ближайших дней.

Вчера, 8 мая, угроза населенным пунктам от природных пожаров в Курганской области была снята. Об этом сообщало региональное МЧС. Тогда там сообщили, что от огня удалось спасти более 10 тыс. жилых домов в шести населенных пунктах. Согласно прогнозу синоптиков, в Курганской области ожидаются заморозки до –6°C. Режим ЧС в регионе продолжает действовать.

Мария Федотова