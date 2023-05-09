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Коммерсантъ FM
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В Варшаве толпа не дала послу России возложить венки на мемориальном кладбище

Толпа преградила дорогу послу России Сергею Андрееву на мемориальном кладбище в Варшаве, куда он приехал возложить венок, сообщают российские госагентства. Как сообщило «РИА Новости», собравшиеся требовали, чтобы дипломат снял георгиевскую ленту с пиджака. Он не сумел возложить венок и в итоге уехал. Никто не пострадал.

По данным ТАСС, площадь перед входом на кладбище «заставлена украинскими флагами и крестами». На месте дежурила полиция. Полицейские сказали, что у них не было оснований препятствовать протестующим.

9 мая 2022 года посла РФ в Польше Сергея Андреева и нескольких членов его делегации облили красной краской на церемонии возложения венка к могиле советских солдат в Варшаве. Польские власти возбудили уголовное дело.

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