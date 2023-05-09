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Коммерсантъ FM
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Число действующих пожаров в Тюменской области за сутки выросло до 17

На территории Тюменской области за последние сутки зафиксировали семь новых лесных пожаров. В общей сложности в регионе действуют 17 лесных пожаров, из них три удалось локализовать на площади более 384 га, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент лесного комплекса региона.

Вчера, 8 мая, в области фиксировали 12 пожаров общей площадью около 1179 га. При тушении одного из возгораний, возникших у тюменской деревни Красный Яр, погиб один человек, еще двое пострадали. Губернатор Тюменской области Александр Моор с 7 мая ввел на территории региона режим ЧС. Также природные пожары бушуют еще в нескольких российских регионах — в частности, в Курганской и Свердловской областях.

Подробности — в материале «Ъ» «Взрывное решение».

Лаура Кеффер

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