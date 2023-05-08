В результате пожара в Тюменской области погиб местный житель

При тушении пожара в окрестностях деревни Красный Яр Нижнетавдинского района Тюменской области погиб 49-летний местный житель. Еще два человека получили травмы, один из них госпитализирован, сообщается в Telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области. Пожар в районе села Красный Яр локализован, добавили в сообщении.

За прошлые сутки в Тюменской области возникло восемь новых пожаров: продолжают действовать 12 пожаров общей площадью около 1179 га. С 7 мая в Тюменской области введен режим ЧС.

В регионе в результате пожаров уничтожено 124 строения в деревне Речкина, поселке Богандинский и трех садовых товариществах. К тушению привлечены более 1200 человек, 340 единиц техники, пять вертолетов и самолет Ил-76.

Природные пожары бушуют в нескольких российских регионах уже несколько дней. Сложная обстановка также наблюдается в Свердловской и Курганской области.

Лусине Баласян