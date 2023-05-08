Белгородский губернатор сообщил о четырех пострадавших в результате обстрела Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о массированном обстреле Шебекино вооруженными силами Украины. По словам главы региона, город подвергся двум атакам, в результате последней пострадали четыре человека, двое из которых госпитализированы.

«Во второй раз один из снарядов разорвался рядом с тремя многоквартирными домами — выбиты окна, повреждены балконы. Есть 4 пострадавших, двое от госпитализации отказались, еще двоих доставляют в районную ЦРБ. Подомовой обход территории продолжается. Оперативные службы и глава округа Владимир Жданов находятся на месте»,— написал господин Гладков в своем Telegram-канале.

Вячеслав Гладков регулярно сообщает об обстрелах приграничных территорий Белгородской области, включая Шебекино. 6 мая в результате обстрела города местный житель был госпитализирован с осколочными ранениями грудной клетки и правого плеча.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян