Раненный при обстреле Шебекино находится в тяжелом состоянии

Мужчина, раненный во время обстрела Шебекино в Белгородской области, находится в тяжелом состоянии. Его отправили в местную больницу с осколочными ранениями грудной клетки и правого плеча. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, обстрел вели из ствольной артиллерии. Повреждены здания торгового центра и школы, есть прилеты в одно из промышленных предприятий города. Также посечены пять машин.

Об очередном обстреле Шебекино сегодня, 6 мая, утромзаявил Вячеслав Гладков. На тот момент сообщалось об одном пострадавшем.

Что происходит на 437-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко