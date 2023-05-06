Раненный при обстреле Шебекино находится в тяжелом состоянии

Мужчина, раненный во время обстрела Шебекино в Белгородской области, находится в тяжелом состоянии. Его отправили в местную больницу с осколочными ранениями грудной клетки и правого плеча. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, обстрел вели из ствольной артиллерии. Повреждены здания торгового центра и школы, есть прилеты в одно из промышленных предприятий города. Также посечены пять машин.
Об очередном обстреле Шебекино сегодня, 6 мая, утромзаявил Вячеслав Гладков. На тот момент сообщалось об одном пострадавшем.
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