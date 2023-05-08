Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Площадь пожаров в Свердловской области выросла более чем в 1,5 раза, до 54,1 тыс. га

В Свердловской области горят более 54,1 тыс. га леса, сообщили в департаменте информационной политики региона. По состоянию на 6 мая площадь возгорания превышала 33 тыс. га. В тушении задействованы 4807 человек.

По данным департамента, в регионе было потушено десять возгораний на площади более 4 тыс. га. В общей сложности на Среднем Урале по состоянию на 9:00 8 мая действует 64 пожара, из них 16 удалось локализовать, сообщает ТАСС.

Из-за пожаров в Свердловской области город Асбест лишился 80% источников водоснабжения. В трех поселках области ввели режим ЧС. Ситуация в регионе оценивается как критическая, местные власти запросили федеральную помощь для борьбы с возгораниями.

О ситуации с пожарами читайте в публикации «Ъ» «Взрывное решение».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...