Площадь пожаров в Свердловской области выросла более чем в 1,5 раза, до 54,1 тыс. га

В Свердловской области горят более 54,1 тыс. га леса, сообщили в департаменте информационной политики региона. По состоянию на 6 мая площадь возгорания превышала 33 тыс. га. В тушении задействованы 4807 человек.

По данным департамента, в регионе было потушено десять возгораний на площади более 4 тыс. га. В общей сложности на Среднем Урале по состоянию на 9:00 8 мая действует 64 пожара, из них 16 удалось локализовать, сообщает ТАСС.

Из-за пожаров в Свердловской области город Асбест лишился 80% источников водоснабжения. В трех поселках области ввели режим ЧС. Ситуация в регионе оценивается как критическая, местные власти запросили федеральную помощь для борьбы с возгораниями.

О ситуации с пожарами читайте в публикации «Ъ» «Взрывное решение».

Лаура Кеффер