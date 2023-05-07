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Асбест лишился 80% источников воды из-за лесных пожаров в Свердловской области

Город Асбест лишился 80% источников водоснабжения из-за нарушения электроснабжения насосной станции в результате лесных пожаров в Свердловской области. Об этом сообщается на странице городского водоканала во «Вконтакте».

Как сказано в сообщении, информация об отключении высоковольтной линии, питающей насосные станции «Малый Рефт» и Восточно-Асбестовского месторождения, поступила вчера, 6 мая, в 23:40 по местному времени (21:40 мск). «В результате этого город лишился 80% источников водоснабжения. Бригады "Облкоммунэнерго" в 04:00 (02:00 мск.— "Ъ") выехали на устранение аварии»,— добавили там.

Местные власти организовали подвоз воды по точкам города. В районе Асбеста, запитанном с Грязнушенского водозабора, водоснабжение присутствует.

В администрации Свердловской области сообщили, что в Асбест приедет глава региона Евгений Куйвашев. В городе он будет координировать работу и проверит выполнение своих поручений.

Ситуация с пожарами в Свердловской области оценивается как критическая. Область запросила федеральной помощи для борьбы с ними. К вечеру субботы площадь лесных пожаров в регионе составляла 33 тыс. га, увеличившись в 2,5 раза за сутки.

О ситуации с пожарами в Свердловской области — в публикации «Ъ» «Ход огнем».

Олеся Павленко

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