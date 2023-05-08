В Киеве произошло несколько взрывов

В украинской столице раздаются взрывы. Воздушная тревога действует уже около трех часов.

По подсчетам местных СМИ, с 1:00 звуки взрывов раздавались не менее трех раз. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пострадали не меньше четырех человек.

Воздушная тревога действует в центральной и северной части Украины: в Киеве, Киевской, Полтавской, Сумской, Черниговской и других областях. Ранее взрывы произошли в Одессе, Киевской и Черниговской областях.

В последние дни на Украине участились случаи объявления воздушной тревоги. 4 мая власти Киева заявляли о самой высокой интенсивности ударов по городу с начала года. Накануне, 7 мая, взрывы произошли в Николаеве и Одессе.