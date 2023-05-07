В Николаеве и Одессе произошли взрывы

В Николаеве произошло три взрыва, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким. Он предположил в Telegram, что они произошли в воздухе или на поле. Местные СМИ также сообщают о взрыве в Одессе, но подробности не приводятся.

Во многих регионах Украины ночью была объявлена воздушная тревога. Сейчас она продолжает действовать в Киевской, Сумской и Полтавской областях, следует из официальной онлайн-карты.

В последние дни на Украине участились случаи объявления воздушной тревоги. 4 мая власти Киева заявляли о самой высокой интенсивности ударов по городу с начала года.

Леонид Уварчев