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Коммерсантъ FM
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В Николаеве и Одессе произошли взрывы

В Николаеве произошло три взрыва, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким. Он предположил в Telegram, что они произошли в воздухе или на поле. Местные СМИ также сообщают о взрыве в Одессе, но подробности не приводятся.

Во многих регионах Украины ночью была объявлена воздушная тревога. Сейчас она продолжает действовать в Киевской, Сумской и Полтавской областях, следует из официальной онлайн-карты.

В последние дни на Украине участились случаи объявления воздушной тревоги. 4 мая власти Киева заявляли о самой высокой интенсивности ударов по городу с начала года.

Леонид Уварчев

Военная операция на Украине

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