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Коммерсантъ FM
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В Одессе, Киевской и Черниговской областях произошли взрывы

В Одессе произошел взрыв. Местные СМИ сообщают, что на его месте возник крупный пожар. Звуки взрывов также слышали в Киевской и Черниговской областях, но подробности не приводятся.

В ночь на 8 мая воздушная тревога была объявлена во множестве регионов Украины. Сначала — на юге страны, позднее — в центральной и северной ее части. Она продолжает действовать в Киеве, Киевской, Полтавской, Винницкой, Сумской, Черниговской и ряде других областях. Тревога в Одесской области и других южных регионах отменена.

В последние дни на Украине участились случаи объявления воздушной тревоги. 4 мая власти Киева заявляли о самой высокой интенсивности ударов по городу с начала года. Накануне, 7 мая, взрывы произошли в Николаеве и Одессе.

Леонид Уварчев

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