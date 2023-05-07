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Коммерсантъ FM
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Россия и США разошлись в оценке возвращения Сирии в ЛАГ

Россия одобрила возобновление участия Сирии в работе Лиги арабских государств (ЛАГ), США тем временем заявили, что Сирия не заслуживает возвращения в ЛАГ. Об этом говорится в заявлениях МИД РФ и Госдепа США.

Возобновление участия Сирии в ЛАГ стало логичным результатом процесса возвращения Сирии в «арабскую семью», прокомментировала официальный представитель МИДа Мария Захарова. «Исходим из того, что возобновление участия Сирии в работе ЛАГ, одним из государств-основателей которой она является, будет способствовать оздоровлению атмосферы в регионе Ближнего Востока и скорейшему преодолению последствий сирийского кризиса»,— заявила она.

Москва рассчитывает, что арабские страны увеличат поддержку Сирии в ее восстановлении, которое осложняется «нелегитимными односторонними санкциями», также сказала госпожа Захарова.

США возвращение Сирии в ЛАГ раскритиковали. При этом в Вашингтоне рассчитывают, что арабские партнеры намерены использовать прямое взаимодействие с сирийским президентом Башаром Асадом для разрешения затянувшегося кризиса. Об этом сообщил представитель Госдепа, чьи слова приводит агентство Reuters.

Ранее сегодня, 7 мая, главы МИДов стран—членов Лиги ЛАГ решили вернуть Сирию в состав альянса. Членство Сирии в ЛАГ было заморожено в ноябре 2011 года, после того как в стране начался вооруженный конфликт.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Сирия восстанавливает семейные связи».

Мария Федотова

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