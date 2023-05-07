СКР расследует уголовное дело по факту обстрела ВСУ белгородского Шебекино 6 мая

Сотрудники СКР будут расследовать факты преступных действий украинских националистов на территории Белгородской области 6 мая. Как напомнили в ведомстве, в результате обстрела сел Черемошное, Устинка и города Шебекино пострадал один человек, повреждены здания общеобразовательного учреждения, торгового центра, промышленного предприятия и транспортные средства, а также линия электропередачи.

Следователи намерены «установить обстоятельства произошедшего», а «действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка». Сегодня утром губернатор Вячеслав Гладков сообщил новую информацию по вчерашним обстрелам Шебекино. Так, по его словам, мирный житель, который получил тяжелое ранение, пришел в себя. Мужчина дышит самостоятельно, не на ИВЛ. «Сейчас продолжает находиться в реанимации под наблюдением врачей. Вся необходимая помощь оказывается. После выходных сразу постараемся произвести выплату семье пострадавшего. Мы будем оказывать всю необходимую помощь, которая потребуется»,— рассказал в соцсетях губернатор.

Он также уточнил, что на школе «разбор пострадавшей крыши завершен, сегодня ее затянут пленкой, чтобы не допустить промокания»: «А дальше уже — восстановление в полном объеме, для чего подготовят смету. И на следующей неделе выплатят деньги на восстановление школы из резервного фонда».

Владельцам поврежденных коммерческих предприятий местные власти оказывает помощь по вывозу мусора. «Десятого числа произведем первые выплаты коммерческим предприятиям, которые ранее пострадали. А директоров и владельцев предприятий, пострадавших вчера, буду ждать с подготовленными документами. Вчера мы им всю процедуру объяснили,— напомнил господин Гладков.— По поврежденным автомобилям: их 13. Шесть уже оценили эксперты. На следующей неделе власти произведут выплаты собственникам».

Владимир Зоркий