В белгородском Сподарюшино после обстрела ВСУ обрушилась стена жилого дома

Ночью 7 мая под обстрел со стороны Украины попало село Сподарюшино Грайворонского городского округа Белгородской области. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавших нет. Сильно повреждено одно частное домовладение.

В нем, как отметил глава региона, разрушена стена, выбиты окна и посечена крыша. Также в поселке есть повреждения газопровода и линии электропередач. Оперативные и аварийные службы приступили к ликвидации последствий обстрела.

Вчера украинские военнослужащие атаковали несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе Белгородчины. По данному факту сотрудники СКР возбудили уголовное дело. В результате обстрела сел Черемошное, Устинка и города Шебекино пострадал один человек, повреждены здания школы, торгового центра, промышленного предприятия и 13 транспортных средств, а также линия электропередачи.

Владимир Зоркий