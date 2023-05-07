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Коммерсантъ FM
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Медведев напомнил задержанным по подозрению в покушении на Прилепина о несчастных случаях в тюрьме

Зампред Совета безопасности ожидает длительных сроков для исполнителей теракта

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что исполнители теракта в отношении писателя и экс-депутата Захара Прилепина могут получить наказание в виде пожизненного заключения, однако даже в этих условиях с ними в местах лишения свободы могут случиться «происшествия и нечастные случаи».

Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«По уголовному закону их, как и других преступников, будут судить за теракт и приговорят к длительным срокам заключения. Но важно, чтобы они и им подобные осознавали простую вещь — даже с приговоренными к пожизненному заключению (в условиях моратория на смертную казнь) иногда случаются происшествия и несчастные случаи»,— отметил господин Медведев в своем Telegram-канале. По его словам, в таком случае «длительный срок наказания быстро прерывается по естественным причинам в связи со смертью заключенного».

Также он поблагодарил сотрудников Министерства внутренних дел России, которые оперативно раскрыли покушение на Захара Прилепина.

Audi Q7 с Захаром Прилепиным был подорван вчера, 6 мая, в поселке Пионерское в Нижегородской области. В результате инцидента погиб охранник писателя Александр Шубин, который находился за рулем. Господин Прилепин получил ранения. Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт. Подозреваемый задержан, он признал вину и заявил, что действовал по заданию СБУ. РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщал о задержании еще одного подозреваемого.

Ранее глава конституционного комитета Совета федерации Андрей Клишас заявил, что возвращение смертной казни в России будет возможно только в случае принятия новой Конституции. С предложениями подумать о возврате к вынесению смертных приговоров и их вынесению выступали Дмитрий Медведев, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и ряд других политических деятелей.

Подробнее о покушении на Захара Прилепина — в публикации «Ъ» «Мина для писателя».

Александр Кислов

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