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Коммерсантъ FM
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Володин: атаки на российских чиновников и журналистов совершались с целью запугать тех, кто говорит правду

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что атаки со стороны, как утверждается, Украины на российских чиновников, журналистов и военкоров были совершены с целью «запугать и уничтожить тех, кто говорит правду». Он также отметил, что ФСБ сумела предотвратить большую часть подобных атак.

Вячеслав Володин

Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Оставшись без проводников своей идеологии, Вашингтон и Брюссель делают все, чтобы расправиться с лидерами общественного мнения, теми, кто любит Россию, защищает историю, национальные ценности. Кровавым киевским режимом организованы теракты: убийства военкора Владлена Татарского, политолога Дарьи Дугиной, покушение на Захара Прилепина»,— написал он в своем Telegram-канале.

Вячеслав Володин подчеркнул, что ФСБ смогла предотвратить покушения на телеведущих Владимира Соловьева, Маргариту Симоньян, Дмитрия Киселева и других, а также на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева, главу Крыма Сергея Аксенова, мэра Ялты Янину Павленко и других чиновников. «Эти теракты ставили целью запугать и уничтожить тех, кто говорит правду»,— добавил он.

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