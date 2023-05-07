Нижегородский губернатор сообщил, что Прилепина вывели из медикаментозного сна

Писателя и сопредседателя партии «Справедливая Россия» Захара Прилепина, на которого накануне было совершено покушение, вывели из медикаментозного сна, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Захар выведен из медикаментозного сна, находится в сознании, по словам врачей, его состояние стабильное, настроение бодрое»,— написал господин Никитин в своем Telegram-канале.

Эту информации также подтвердили в пресс-службе Захара Прилепина. Как рассказала «РИА Новости» пресс-секретарь писателя Елизавета Кондакова, сейчас господин Прилепин выведен из медикаментозного сна и находится в сознании, чувствует себя хорошо. При этом публичных комментариев по поводу подрыва его автомобиля он пока не дает.

В состояние медикаментозного сна Захар Прилепин был введен накануне после проведения операции в нижегородской больнице. В медикаментозный сон ввести писателя решили врачи для более быстрого восстановления, отмечал губернатор Глеб Никитин.

Audi Q7 с Захаром Прилепиным был подорван вчера, 6 мая, в поселке Пионерское в Нижегородской области. В результате инцидента погиб охранник писателя Александр Шубин, который находился за рулем. Господин Прилепин пострадал, получив ранения. Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт. Подозреваемый задержан, он признал вину и заявил, что действовал по заданию СБУ.

Подробнее о покушении на Захара Прилепина читайте в публикации «Ъ» «Мина для писателя».

Александр Кислов