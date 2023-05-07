Президент Киргизии вылетел в Москву для переговоров с Путиным

Президент Киргизии Садыр Жапаров отправился в Россию с официальным визитом, сообщила его пресс-служба. В ходе визита он проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

«Президент Киргизии Садыр Жапаров сегодня вылетел с официальным визитом в Москву. В ходе визита ожидаются двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным»,— сказано в сообщении пресс-службы.

Ожидается, что Владимир Путин и Садыр Жапаров обсудят перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества России и Киргизии, а также вопросы двусторонней и многосторонней повестки. Кроме этого, господин Жапаров в ходе поездки проведет встречи с другими официальными лицами и посетит Парад Победы в Москве 9 мая.

По данным «Ведомостей», Садыр Жапаров будет единственным иностранным лидером на праздновании Дня Победы в Москве. 5 мая Владимир Путин пригласил на парад Победы президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Олеся Павленко