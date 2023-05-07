Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Президент Киргизии вылетел в Москву для переговоров с Путиным

Президент Киргизии Садыр Жапаров отправился в Россию с официальным визитом, сообщила его пресс-служба. В ходе визита он проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

«Президент Киргизии Садыр Жапаров сегодня вылетел с официальным визитом в Москву. В ходе визита ожидаются двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным»,— сказано в сообщении пресс-службы.

Ожидается, что Владимир Путин и Садыр Жапаров обсудят перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества России и Киргизии, а также вопросы двусторонней и многосторонней повестки. Кроме этого, господин Жапаров в ходе поездки проведет встречи с другими официальными лицами и посетит Парад Победы в Москве 9 мая.

По данным «Ведомостей», Садыр Жапаров будет единственным иностранным лидером на праздновании Дня Победы в Москве. 5 мая Владимир Путин пригласил на парад Победы президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...