«Ведомости»: президент Киргизии будет единственными иностранным лидером на праздновании Дня Победы в Москве

Единственным иностранным лидером, который примет участие в торжественных мероприятиях в Москве, приуроченных к Дню Победы, станет президент Киргизии Садыр Жапаров. Об этом «Ведомостям» сообщил дипломатический источник и собеседник, близкий к администрации президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Садыр Жапаров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Садыр Жапаров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Приглашение посетить Россию Садыр Жапаров получил 31 марта от вице-премьера Алексея Оверчука, курирующего в правительстве международные отношения. На встрече с киргизским президентом он подчеркнул: «8–9 мая мы ожидаем ваш официальный визит. Особое значение этому визиту придает тот факт, что он приурочен к празднованию нашего самого главного общего праздника — Дня Победы. Мы, конечно же, всегда помним, какой вклад внесла Киргизия в эту победу и защиту Москвы, это для нас священно».

Собеседники «Ведомостей» отмечают, что в рамках визита президента Киргизии предполагается не только посещение торжественных мероприятий, но и переговоры на высшем уровне. В последний раз президент России Владимир Путин и Садыр Жапаров встречались в декабре 2022 года.

В 2022 году Владимир Путин не приглашал на День Победы в Москву никого из глав зарубежных государств. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил, что «это не юбилейная дата». Он также добавил, что это «наш праздник, праздник для всех россиян». На парад в 2021 году в Москву из иностранных лидеров прибыл только президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Подготовка к параду Победы на Красной площади началась с 3 апреля. Дмитрий Песков допустил, что в нем примут участие военнослужащие, задействованные в военной операции на Украине. Традиционное организованное шествие «Бессмертного полка» в 2023 году проводить не планируется.