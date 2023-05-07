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Коммерсантъ FM
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Крым был атакован больше чем десятью беспилотниками

Больше 10 беспилотников было направлено в сторону Крыма в ночь на 7 мая, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, никакие объекты в городе не пострадали.

«Ночью силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы отразили очередную атаку на Севастополь. <...> Всего на Крым и Севастополь было направлено этой ночью укронацистами более 10 беспилотников»,— написал господин Развожаев в Telegram.

Губернатор рассказал, что один беспилотник потерял управление и упал в «лесополосе в районе 5 км». Обломки нашли сотрудники МВД и МЧС. Второй беспилотник был сбит над морем в районе мыса Херсонес, третий — над морем со стороны Северного мола.

Севастополь часто подвергается атакам беспилотников. Последний раз власти сообщали об уничтожении дрона 4 мая. За день до этого Республика Крым сообщала о двух сбитых беспилотниках. В конце апреля украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Севастополе, произошло возгорание на площади 1 тыс. кв. м. Украина назвала это подготовкой к контрнаступлению.

О планах Украины по контрнаступлению — в материале «Ъ» «Не все идут по плану».

Леонид Уварчев

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