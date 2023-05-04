Губернатор сообщил об уничтожении дрона в районе аэродрома Бельбек в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что около 19:00 силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник в районе аэродрома Бельбек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Развожаев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Михаил Развожаев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Никакие объекты не пострадали. Ситуация под контролем»,— написал губернатор в Telegram.

Вчера, 3 мая, вечером глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на юго-востоке полуострова сработала система ПВО. По словам его советника Олега Крючкова, были сбиты два ударных БПЛА. 29 апреля беспилотники атаковали нефтебазу в Севастополе, в результате начался пожар.

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