Аксенов сообщил о двух сбитых беспилотниках на юго-востоке Крыма

На юго-востоке Крымского полуострова сработала система ПВО, сообщил глава региона Сергей Аксенов. По словам его советника Олега Крючкова, были сбиты два ударных БПЛА.
Сергей Аксенов
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
«На юго-востоке Крыма успешно отработали силы ПВО. Повреждений и пострадавших нет. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации»,— написал господин Аксенов в своем Telegram-канале.
Как сообщил «Ъ» источник в правительстве Крыма, по предварительным данным, БПЛА летели в сторону морского нефтяного терминала и были сбиты в море неподалеку от Феодосии. 29 апреля беспилотники атаковали нефтебазу в Севастополе, спровоцировав пожар.