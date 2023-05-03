Аксенов сообщил о двух сбитых беспилотниках на юго-востоке Крыма

На юго-востоке Крымского полуострова сработала система ПВО, сообщил глава региона Сергей Аксенов. По словам его советника Олега Крючкова, были сбиты два ударных БПЛА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«На юго-востоке Крыма успешно отработали силы ПВО. Повреждений и пострадавших нет. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации»,— написал господин Аксенов в своем Telegram-канале.

Как сообщил «Ъ» источник в правительстве Крыма, по предварительным данным, БПЛА летели в сторону морского нефтяного терминала и были сбиты в море неподалеку от Феодосии. 29 апреля беспилотники атаковали нефтебазу в Севастополе, спровоцировав пожар.

Александр Дремлюгин, Симферополь