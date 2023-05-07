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Коммерсантъ FM
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Пожарный пострадал при тушении огня в поселке Первомайский Свердловской области

Сотрудник пожарной части доставлен в больницу в Свердловской области. По предварительной информации, он получил отравление угарным газом при тушении огня в поселке Первомайский в Свердловской области. Пожар там распространился на склады с порохом.

Среди местных жителей пострадавших нет, сообщил глава пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых. «Повреждений и порчи огнем имущества граждан также не зафиксировано»,— говорится в его комментарии в Telegram-канале ГУ МВД по Свердловской области.

Одной из версии произошедшего МВД рассматривает переход верхового лесного огня на складские помещения из-за резких порывов ветра. Ситуация находится на контроле руководства регионального управления МВД.

Полиция проводит спецоперацию «Тайфун». Проводится эвакуация жителей: выведены около 400 человек, 32 из них находятся в пунктах временного размещения. Сотрудники ГИБДД перекрыли дорогу в поселке.

В Свердловской области несколько дней бушуют природные пожары. Губернатор Евгений Куйвашев оценил ситуацию как критическую и запросил федеральную помощь. Накануне, 6 мая, пожар произошел в поселке Первомайский. Огонь перекинулся на склады с порохом, два из них были уничтожены, еще три удалось спасти.

Леонид Уварчев

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