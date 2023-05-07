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Губернатор назвал ситуацию с пожарами в Свердловской области критической

Свердловская область запросила федеральную помощь на борьбу с пожарами, сообщил губернатор Евгений Куйвашев. Он оценил ситуацию как критическую: площадь пожаров составляет 20 тыс. га. Огонь ранее уничтожил в регионе два пороховых склада.

«Перед праздниками мы попросили жителей не ходить в лес, не разжигать костры, отдохнуть по-другому. Прошел только первый день майских праздников, и уже вся область горит. 20 тысяч гектаров! В регионе — критическая ситуация!»,— заявил господин Куйвашев (его слова приводит региональное правительство в Telegram-канале). Губернатор пригрозил нарушителям штрафами до 2 млн руб.

Ситуация с пожарами усугубляется погодой, объяснил глава региона. «Малоснежная зима, тлели торфяники, потом аномально жаркая, сухая весна, сильный ветер, завтра опять порывы до 20 м/с! <...> Мы запросили федеральную помощь»,— добавил глава региона.

Евгений Куйвашев сообщил, что в области будут работать самолеты МЧС, вертолеты Минобороны, Росгвардии и Авиалесохраны. Региону помогают другие субъекты — Архангельская область и Красноярский край. Глава региона также призвал жителей помочь и стать волонтерами. «Нужно больше людей. В первую очередь — взрослых мужчин, с машинами, в рабочей одежде и обуви на жесткой подошве, чтобы организовать подвоз воды и оборудования»,— объяснил губернатор.

Накануне, 7 мая, пожар произошел в поселке Первомайский. Он уничтожил два пороховых склада на площади 960 кв. м. Пожарным удалось не допустить распространения огня на другие три складских строения. Власти эвакуируют поселок.

О ситуации с пожарами в Свердловской области — в материале «Ъ» «Ход огнем».

Леонид Уварчев

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