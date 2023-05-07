Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Свердловской области сгорели два пороховых склада

Пожар в поселке Первомайский в Свердловской области уничтожил два склада на площади 960 кв. м, сообщило региональное управление МЧС. Пожарным удалось не допустить распространения огня на другие три складских строения. Из-за возгорания ранее власти решили эвакуировать жителей поселка.

МЧС не уточняет, склады с чем сгорели в Первомайском. По словам источника ТАСС, один из сгоревших объектов был пуст, второй был наполовину заполнен порохом. Собеседник российского госагентства также утверждает, что на спасенных складах хранится тротил. Собеседник «Интерфакса» в экстренных службах ранее говорил, что пострадал склад, в котором хранится около 15 т пороха, вблизи расположены еще 19 пороховых складов.

Пожарные продолжают принимать меры для локализации пожара, говорится в сообщении ГУ МЧС по Свердловской области в Telegram. К ликвидации привлечены около 50 человек и 14 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 20:27 по московскому времени. После того, как огонь добрался до пороховых складов, власти начали проводить эвакуацию. В муниципалитете был введен режим чрезвычайной ситуации. Вывоз людей проводится и из других населенных пунктов из-за лесных пожаров. Губернатор Евгений Куйвашев оценил ситуацию как критическую и запросил федеральную помощь.

О ситуации с пожарами в Свердловской области — в материале «Ъ» «Ход огнем».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...