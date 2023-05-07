В Свердловской области сгорели два пороховых склада

Пожар в поселке Первомайский в Свердловской области уничтожил два склада на площади 960 кв. м, сообщило региональное управление МЧС. Пожарным удалось не допустить распространения огня на другие три складских строения. Из-за возгорания ранее власти решили эвакуировать жителей поселка.

МЧС не уточняет, склады с чем сгорели в Первомайском. По словам источника ТАСС, один из сгоревших объектов был пуст, второй был наполовину заполнен порохом. Собеседник российского госагентства также утверждает, что на спасенных складах хранится тротил. Собеседник «Интерфакса» в экстренных службах ранее говорил, что пострадал склад, в котором хранится около 15 т пороха, вблизи расположены еще 19 пороховых складов.

Пожарные продолжают принимать меры для локализации пожара, говорится в сообщении ГУ МЧС по Свердловской области в Telegram. К ликвидации привлечены около 50 человек и 14 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 20:27 по московскому времени. После того, как огонь добрался до пороховых складов, власти начали проводить эвакуацию. В муниципалитете был введен режим чрезвычайной ситуации. Вывоз людей проводится и из других населенных пунктов из-за лесных пожаров. Губернатор Евгений Куйвашев оценил ситуацию как критическую и запросил федеральную помощь.

О ситуации с пожарами в Свердловской области — в материале «Ъ» «Ход огнем».

Леонид Уварчев