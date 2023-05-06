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Коммерсантъ FM
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Поселок Первомайский Свердловской области эвакуируют из-за пожара на складах с порохом

В поселке Первомайский Свердловской области от лесного пожара загорелись два склада с порохом, сообщили ТАСС в экстренных службах. Жителей населенного пункта готовят к эвакуации. Ранее из-за угрозы распространения лесных пожаров в регионе эвакуировали еще шесть населенных пунктов.

Пламя в Первомайском угрожает переброситься на соседние хранилища. «Огонь угрожает 18 соседним складам, на которых также хранится порох»,— указал собеседник агентства.

По данным ТАСС, склады принадлежат компании «Гефест-М». Каждый вмещает до 20 тонн пороха.

Эвакуацию жителей из-за лесных пожаров на Среднем Урале сегодня, 6 мая, проводят в селе Мостовое, деревнях Верхотурка, Первомайская и Ольховка. Ранее людей эвакуировали из Островного и Зеленого Дола. Покинуть территорию также попросили граждан в ряде садоводческих товариществ под Асбестом, Дегтярском, Ревдой, Березовским и Артемовским.

С 5 мая власти региона ввели в нескольких районах режим чрезвычайной ситуации. В конце апреля пожар уничтожил значительную часть домов в поселке Сосьва, в огне погибли два человека. Жилья лишились 600 человек.

Подробнее о пожарах на Среднем Урале — в материале «Ъ» «Ход огнем».

Григорий Лейба

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