В Свердловской области выросло число населенных пунктов откуда эвакуируют людей из-за пожаров

Временная эвакуация людей проводится сразу в нескольких населенных пунктах Свердловской области из-за пожаров. Как рассказали в департаменте информационной политики региона, в связи с ухудшением пожароопасной обстановки людей эвакуируют в селе Мостовое, деревнях Верхотурка, Первомайская и Ольховка под Верхней Пышмой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Покинуть территорию попросили уральцев из ряда садоводческих товариществ под Асбестом, Дегтярском, Ревдой, Березовским и Артемовским. Для этого муниципальными властями предоставляется транспорт. Ранее глава Березовского округа Евгений Писцов заявил, что людей также эвакуировали из Островного и Зеленого Дола.

По данным господина Писцова, из Островного вывезли жителей двумя рейсами: одних в Асбест, других в ДЗОЛ «Зарница». «В поселке Островное под свою ответственность остались 39 человек, имеющих собственный автотранспорт и готовые покинуть населенный пункт в случае необходимости, а так же староста поселка. Ситуация в целом под контролем», — заявил Евгений Писцов.

По данным регионального МЧС, пожары пытаются тушить и с воздуха: вертолет МИ-8 МЧС России, самолета-амфибия Бе-200 ЧС.

Отметим, что в соседней Тюменской области в нескольких селах и деревнях также проходит эвакуация жителей из-за пожаров.

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