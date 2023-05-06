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Коммерсантъ FM
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Замглавы МИДа Вершинин указал главе ЮНКТАД на отсутствие прогресса по экспорту сельхозпродукции РФ

Российская делегация во главе с замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым 5 мая обсудила выполнение меморандума по нормализации российского сельхозэкспорта с представителями ООН во главе с генсеком Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан. Господин Вершинин во время консультаций заявил о сохранении препятствий для доступа на мировой рынок этого вида продукции.

Сергей Вершинин

Сергей Вершинин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сергей Вершинин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«С российской стороны внимание было привлечено к тому, что сохраняются препятствия на пути доступа на мировой рынок указанной продукции, а также отсутствует реальный прогресс в решении системных проблем в финансовой и транспортно-логистической сферах»,— говорится в сообщении МИД РФ по итогам переговоров.

В июле 2022 года в Стамбуле была заключена Черноморская зерновая инициатива, действующая 120 дней и автоматически продлеваемая на такой же срок. Однако в марте, по заявлению российской стороны, зерновая сделка была продлена на 60 дней.

Москва рассмотрит дальнейшее продление инициативы после 18 мая только при прогрессе в исполнении меморандума РФ—ООН, было заявлено тогда. Среди условий для продления зерновой сделки — возвращение Россельхозбанка в систему международных платежей SWIFT и восстановление поставок аммиака по трубопроводу Тольятти—Одесса.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «И какого зерна, спрашивается».

Мария Федотова

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