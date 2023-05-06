«Интерфакс»: врачебный консилиум решил не перевозить Прилепина в Москву

Пострадавшего в результате подрыва автомобиля писателя и общественного деятеля Захара Прилепина будут оперировать в Нижнем Новгороде, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах. Агентство со ссылкой на местные каналы указывает, что политик находится в Нижегородской областной больнице имени Семашко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Захар Прилепин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Захар Прилепин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Консилиум решил не перевозить в Москву, делать операцию в Нижнем Новгороде. Состояние оценивается как тяжелое»,— сказал собеседник агентства.

Audi Q7 с Захаром Прилепиным взорвали сегодня, 6 мая, в поселке Пионерское в 11:00, куда он приехал с дочерью к родственникам после возвращения из Донбасса.

Водитель—охранник писателя Александр Шубин погиб на месте. СКР квалифицировал произошедшее по ст. 205 УК РФ — терроризм. Силовики задержали ранее судимого мужчину 1993 года рождения, который может быть причастен к преступлению.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ» «Магнитная мина для писателя».

Григорий Лейба