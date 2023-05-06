ТАСС: задержанный после подрыва машины Прилепина уроженец Украины судим за разбой

Задержанный по подозрению в причастности к подрыву автомобиля писателя и общественного деятеля Захара Прилепина ранее судимый мужчина оказался уроженцем Украины. Судим у себя на родине он был за разбой, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Предварительно, задержанный — уроженец Украины 1993 года рождения. На родине он был судим по ч. 2 ст. 187 УК (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц)»,— сообщил собеседник агентства. По данным РЕН ТВ мужчина живет в Нижегородской области. Он недавно получил российское гражданство.

В результате подрыва Audi Q7 в поселке Пионерское Нижегородской области в 11:00 погиб водитель-охранник писателя Александр Шубин. В поселок господин Прилепин приехал с дочкой к родственникам после возвращения из Донбасса, где он проходил службу в одном из батальонов.

Некая организация АТЕШ в своем Telegram-канале заявила, что движение «охотилось за Прилепиным с начала года».

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Магнитная мина для писателя».

Мария Федотова