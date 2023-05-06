Задержан четвертый подозреваемый в нападении на баскетболиста ЦСКА Шведа

СКР и МВД задержали четвертого фигуранта уголовного дела о нападении на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. На видеозаписи, которое распространила пресс-служба следственного управления СКР по Москве, мужчина признал вину в участии в драке.

С мужчиной 1992 года проводят следственные действия. Следователи планируют обратиться в ближайшее время в суд для избрания меры пресечения.

Нападение на баскетболиста произошло возле ресторана «Джун» в Москве. Ранее были арестованы три человека, им инкриминируется групповое хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Обвиняемые говорили, что удар, который стал причиной тяжелой травмы спортсмена, нанес именно четвертый участник нападения.

Подробнее о версиях произошедшего — в материале «Ъ» «Вред здоровью ЦСКА».

Леонид Уварчев