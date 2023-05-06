Сотрудники ФСБ задержали главу акцизного таможенного поста СЗФО в Петербурге по делу о взятке

Сотрудники управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно со службой противодействия коррупции СЗТУ ФТС России задержали начальника Северо-Западного акцизного таможенного поста. Его подозревают в получении взятки (ч. 5. ст. 290 УК РФ).

Как уточнили в пресс-службе регионального управления ФСБ, подозреваемым оказался полковник таможенной службы Голубев Г.В. По версии следствия, заместитель начальника таможни на регулярной основе получал взятки от юридических лиц «за общее покровительство и ускорение установленных законодательством РФ таможенных процедур».

В отношении Голубева избрали меру пресечения в виде ареста. В настоящее время следователи проводят «дальнейший комплекс мер, направленный на выявление всех эпизодов противоправной деятельности должностного лица и закрепление доказательной базы».

В марте «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге задержали высокопоставленных таможенников по подозрению во взяточничестве.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте