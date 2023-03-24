В Петербурге задержали высокопоставленных таможенников по подозрению во взяточничестве

Сотрудники ФСБ совместно с СК России задержали в Петербурге замначальника Центрального таможенного управления Александра Беглова и начальника специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александра Алеева и нескольких других высокопоставленных таможенников. Возбуждено уголовное дело о получении взятки должностными лицами, сообщили 24 марта в пресс-службе Западного МСУТ СК РФ.

По данным следствия, один из задержанных с сентября 2017 по октябрь 2022 года получили взятки получил через посредника взятку на общую сумму свыше 150 тыс. руб. Другой — начальник отдела таможенного оформления и таможенного контроля Центра электронного декларирования Северо-Западной электронной таможни в феврале-марте этого года якобы получил взятку в 290 тыс. руб.

Задержали также начальника отдела таможенного оформления и контроля Центра электронного декларирования Александра Мартынова и таможенного инспектора таможенного оформления и таможенного контроля Балтийского поста Елену Сальман по подозрению в получении взятки в группе по предварительному сговору.

Следствие просит отправить под арест до 22 мая Беглова и Алеева, сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы. Первого обвиняют в получении взятки в особо крупном, посредничестве по взяточничестве, совершенном в особо крупном размере. Второго — в получении взятки в особо крупном размере.

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