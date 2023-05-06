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Коммерсантъ FM
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Белгородский губернатор Гладков сообщил о пострадавшем при обстреле Шебекино

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле приграничного с Украиной города Шебекино. По предварительно информации, есть один пострадавший.

«Глава округа Владимир Жданов и оперативные службы на месте. Вся дополнительная информация будет позже»,— написал губернатор в Telegram. По его словам, местные власти оповещают жителей об обстреле и призывают уйти в укрытия.

Приграничные территории Белгородской области регулярно попадают под обстрелы со стороны Украины. Вчера, 5 мая, под обстрелы попали села Черемошное и Устинка. Жителей также трижды за день предупреждали об опасности обстрелов.

Что происходит на 437-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

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