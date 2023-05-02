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Портной-солнце

Умер Валентин Юдашкин

В московской больнице, окруженный родными, на 60-м году жизни умер модельер Валентин Юдашкин. Он долго и очень тяжело болел, но щедро оставался с нами так долго, как мог. Никто не сделал для российской моды столько хорошего, сколько сделал он, никто в этом мире не был так верен и добр в дружбе. Он никогда не задирал нос, хотя и был маленького роста.

Валентин Юдашкин (слева) скончался всего через два дня после смерти своего старшего коллеги Вячеслава Зайцева (справа)

Валентин Юдашкин (слева) скончался всего через два дня после смерти своего старшего коллеги Вячеслава Зайцева (справа)

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Валентин Юдашкин (слева) скончался всего через два дня после смерти своего старшего коллеги Вячеслава Зайцева (справа)

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

За поэзию в России отвечал Пушкин, за моду — Юдашкин. Без шуток, никого из его российских коллег так не знали наизусть. Он не скупился, появляясь со своими показами повсюду,— в заводских Домах культуры, в зале гостиницы «Орленок», в советских посольствах (его первый показ в Париже прошел среди дипломатов по личному разрешению Михаила Горбачева). Потом были залы Парижа или Милана — приятно, но какая разница, главным для него все равно оставалось то, что он сделал, на что не пожалел ни денег, ни труда, ни лучших на свете материалов. Он уважал свою работу за качество и не любил никакой дешевки.

Его первый дом назывался театром «Vali-Мода», и, чтобы соответствовать названию, к диплому Московского индустриального техникума он прибавил учебу в ГИТИСе. И это был театр одного актера. Валентин или, как его быстро стали называть друзья,— Валя стал главным режиссером всего, что происходило вокруг. Он был богат, знаменит и много чего мог, но никогда не был начальником. Сам его немного клоунский облик никак не вязался с «важной персоной», важность он презирал, потому что много раз сам с ней сталкивался. Он был везде и от этого не уставал, принимая лавину обязанностей как должное. Он выступал в телевизоре, говоря с людьми, очень мало что понимающими в моде, ходил на совещания с чиновниками, понимавшими в моде еще меньше, принимал у себя за столом министров и президентов, шил платья для главных женщин страны и никому не отказывал в своем портновском благословении. Сшить свадебное платье у Юдашкина и не встретиться с ним самим было немыслимо. В этом он был наследником «настоящих» кутюрье, которыми он восхищался.

Свадебное платье было для него подарком судьбы и обещанием счастья (как стало им платье, сшитое им для своей невесты Марины). «Надо сделать его так, чтобы оно не было театральным, чтобы не было ощущения платья, взятого напрокат»,— объяснял он мне.

Он быстро понял, что должен быть русским модельером, если хочет быть интересен миру. Многие его коллекции в лоб говорили о российском искусстве и истории — «Фаберже», «Екатерина Великая», «Балет», «Русский модерн», и «Врубель», и «Византия», и «Анна Каренина». «"Доктора Живаго" не хватало»,— смеялись критики. Но в 1996 году Valentin Yudashkin стал членом Парижского синдиката высокой моды. Один из считанных в синдикате иностранцев и единственный русский.

Чем известен Валентин Юдашкин

Он мог бы перебраться во Францию, как, наверно, мечтал, но остался в России, где начинались самые прекрасные и безумные годы полной творческой свободы. «Перестройка открывала такие возможности, уезжать не имело смысла»,— говорил он. Так думали многие. Никто не мешал ему пускаться в самые невероятные предприятия, показывать коллекцию за коллекцией, шить форму то для олимпийцев, то для пилотов и стюардесс встававшего на крыло «Аэрофлота», то для военных. Он жаловался потом, что его «государственные» работы ограничивались образцами, которые потом перешивали и насмерть упрощали заказчики, еще и выставляя его затем виноватым.

Но обращались именно к нему, потому что он не отказывал и никакую работу не считал ниже своего достоинства. Все было прекрасно и за границами России. Валентин Юдашкин оставался завсегдатаем показов в Париже и Милане, к нему ломом ломились знаменитые иностранцы, чему способствовали заодно и его легендарное гостеприимство, и умение заводить друзей. Он оставался в центре этой системы, как солнце, а в его лучах грелись сотни самых разных людей, которые неожиданно оказывались в сфере его притяжения, находили друг друга благодаря Юдашкину. Он обожал знакомить, любил помогать, рад был давать умнейшие советы, был он дипломатом, каких поискать,— впрочем, только тогда, когда его об этом просили.

Еще со времен советских техникумов он мечтал быть мировым художником, но именно с российским бэкграундом. Все получалось. Вслед за Европой он начал завоевывать Азию. Мечта практически сбылась, если бы не болезнь, появившаяся неожиданно, ниоткуда. Его спасли российские врачи, для которых он был драгоценностью, национальным сокровищем, а не пациентом среди прочих. Болезнь надолго заперла его в России, потом нагрянули ковидные годы, ну а потом страны, которые он так любил, обернулись «недружественными». В мир, очевидно, пришла новая мода на жестокость, наглость, художественную тупость — на все, что он так не любил. Он был слишком радостным, нежным и добрым человеком, чтобы вынести свою и общую болезнь. Он не смущался, когда на него смотрели свысока,— на то он был маленького роста. Но наступит момент, когда люди поймут, что пора перед ним склониться.

Алексей Тарханов

Фотогалерея

Каким был Валентин Юдашкин

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Валентин Юдашкин родился 14 октября 1963 года в поселке Баковка Московской области. В 1986 году окончил отделение моделирования костюма Московского индустриального техникума, а в 1987 году представил свою первую коллекцию под названием «Русь изначальная» &lt;br>На фото: Валентин Юдашкин в 1990-е годы

Валентин Юдашкин родился 14 октября 1963 года в поселке Баковка Московской области. В 1986 году окончил отделение моделирования костюма Московского индустриального техникума, а в 1987 году представил свою первую коллекцию под названием «Русь изначальная»
На фото: Валентин Юдашкин в 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Модельер обрел мировую известность в 1991 году, когда на Неделе высокой моды в Париже представил коллекцию «Фаберже» (на фото). Один из экземпляров платья был передан в Лувр

Модельер обрел мировую известность в 1991 году, когда на Неделе высокой моды в Париже представил коллекцию «Фаберже» (на фото). Один из экземпляров платья был передан в Лувр

Фото: STILLS / Gamma-Rapho / Getty Images

В 1993 году Валентин Юдашкин основал собственный дом моды Valentin Yudashkin. Модельер придумывал костюмы для звезд российской эстрады: Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Олега Газманова и других

В 1993 году Валентин Юдашкин основал собственный дом моды Valentin Yudashkin. Модельер придумывал костюмы для звезд российской эстрады: Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Олега Газманова и других

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1996 году Валентин Юдашкин стал первым российским дизайнером, принятым в Парижский синдикат высокой моды в качестве члена-корреспондента. В 1997 году он открыл свой первый бутик в Москве

В 1996 году Валентин Юдашкин стал первым российским дизайнером, принятым в Парижский синдикат высокой моды в качестве члена-корреспондента. В 1997 году он открыл свой первый бутик в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Потапов  /  купить фото

В 1999 году за заслуги в развитии отечественной моды президент России Борис Ельцин (слева) присвоил модельеру звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации

В 1999 году за заслуги в развитии отечественной моды президент России Борис Ельцин (слева) присвоил модельеру звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации

Фото: Reuters

В ноябре 2003 года Валентин Юдашкин провел свою первую персональную выставку в Историческом музее на Красной площади, на ней было собрано более 200 костюмов, созданных в разные годы

В ноябре 2003 года Валентин Юдашкин провел свою первую персональную выставку в Историческом музее на Красной площади, на ней было собрано более 200 костюмов, созданных в разные годы

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Валентин Юдашкин неоднократно работал на телевидении. В 2010 году он несколько раз заменял ведущего шоу «Модный приговор» на «Первом канале», в 2012 году стал главным редактором телеканала «Стиль и мода», а в 2012-2013 годах был членом жюри в шоу «Первого канала» «Две звезды» &lt;br>На фото: Валентин Юдашкин на открытии персональной выставки модельера Вячеслава Зайцева (справа)

Валентин Юдашкин неоднократно работал на телевидении. В 2010 году он несколько раз заменял ведущего шоу «Модный приговор» на «Первом канале», в 2012 году стал главным редактором телеканала «Стиль и мода», а в 2012-2013 годах был членом жюри в шоу «Первого канала» «Две звезды»
На фото: Валентин Юдашкин на открытии персональной выставки модельера Вячеслава Зайцева (справа)

Фото: Коммерсантъ / Михаил Галустов  /  купить фото

В 2002 году Валентин Юдашкин окончил Российский университет театрального искусств по специальностям «Театроведение» и «Театральный костюм». В 2020 году разработал костюмы для спектакля «И никого не стало» Московского театра Олега Табакова

В 2002 году Валентин Юдашкин окончил Российский университет театрального искусств по специальностям «Театроведение» и «Театральный костюм». В 2020 году разработал костюмы для спектакля «И никого не стало» Московского театра Олега Табакова

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

В 2007 году модельеру вручили французский орден Искусств и литературы, а в 2013 году — орден Почетного легиона На фото слева направо: певица Алла Пугачева, телеведущий Максим Галкин (признан в России иностранным агентом) и модельер Валентин Юдашкин во французском посольстве на церемонии вручения орденов в 2007 году

В 2007 году модельеру вручили французский орден Искусств и литературы, а в 2013 году — орден Почетного легиона На фото слева направо: певица Алла Пугачева, телеведущий Максим Галкин (признан в России иностранным агентом) и модельер Валентин Юдашкин во французском посольстве на церемонии вручения орденов в 2007 году

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

В 2005 году модельер был принят в палату мод Италии, а в 2007-м представил свою единственную коллекцию часов, созданную совместно с компанией Jacob &amp; Co

В 2005 году модельер был принят в палату мод Италии, а в 2007-м представил свою единственную коллекцию часов, созданную совместно с компанией Jacob & Co

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

В 2008 году Валентин Юдашкин разработал парадную форму для военнослужащих России, однако впоследствии Минобороны от нее отказалось&lt;br> На фото: Владимир Путин (справа) на показе новой коллекции военной формы от модельера Валентина Юдашкина

В 2008 году Валентин Юдашкин разработал парадную форму для военнослужащих России, однако впоследствии Минобороны от нее отказалось
На фото: Владимир Путин (справа) на показе новой коллекции военной формы от модельера Валентина Юдашкина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2009 году Валентин Юдашкин создал коллекцию одежды совместно с Disney&lt;br> На фото: бывший мэр Москвы Юрий Лужков (справа) на показе новой коллекции одежды от модельера Валентина Юдашкина в Гостином дворе

В 2009 году Валентин Юдашкин создал коллекцию одежды совместно с Disney
На фото: бывший мэр Москвы Юрий Лужков (справа) на показе новой коллекции одежды от модельера Валентина Юдашкина в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

В 2016 году дом моды Валентина Юдашкина был принят во Французскую федерацию высокой моды, прет-а-порте и модельеров. Юдашкин стал первым и единственным представителем модной индустрии из России во Франции

В 2016 году дом моды Валентина Юдашкина был принят во Французскую федерацию высокой моды, прет-а-порте и модельеров. Юдашкин стал первым и единственным представителем модной индустрии из России во Франции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Супруга кутюрье Марина Юдашкина является одним из менеджеров дома моды своего мужа &lt;br>На фото слева направо: тогдашний культуры России Владимир Мединский, модельер Валентин Юдашкин, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин и супруга Валентина Юдашкина Марина на фестивале в Манеже, 2014 год

Супруга кутюрье Марина Юдашкина является одним из менеджеров дома моды своего мужа
На фото слева направо: тогдашний культуры России Владимир Мединский, модельер Валентин Юдашкин, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин и супруга Валентина Юдашкина Марина на фестивале в Манеже, 2014 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

В 2016-2017 годах Валентин Юдашкин сотрудничал с брендом Faberlic и разработал совместно с ним коллекцию одежды и парфюмовНа фото: Валентин Юдашкин с дочерью Галиной на Неделе моды в Москве представляет коллекцию Faberlic by Valentin Yudashkin в 2017 году

В 2016-2017 годах Валентин Юдашкин сотрудничал с брендом Faberlic и разработал совместно с ним коллекцию одежды и парфюмовНа фото: Валентин Юдашкин с дочерью Галиной на Неделе моды в Москве представляет коллекцию Faberlic by Valentin Yudashkin в 2017 году

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

В 2015 году Валентин Юдашкин был автором капсульной коллекции для «Центра амурского тигра». В 2018 году о модельере вышел документальный фильм «Шик по-русски» На фото: директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и модельер Валентин Юдашкин на церемонии вручения кинопремии «Золотой орел», 2018 год

В 2015 году Валентин Юдашкин был автором капсульной коллекции для «Центра амурского тигра». В 2018 году о модельере вышел документальный фильм «Шик по-русски» На фото: директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и модельер Валентин Юдашкин на церемонии вручения кинопремии «Золотой орел», 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

В 2012 году Валентин Юдашкин был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента России. Модельер награжден орденами Почета, «За заслуги перед отечеством» IV и III степени. Он является почетным академиком Российской академии художеств и академиком Академии социальных наук, профессором кафедры «Дизайн костюма» Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина

В 2012 году Валентин Юдашкин был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента России. Модельер награжден орденами Почета, «За заслуги перед отечеством» IV и III степени. Он является почетным академиком Российской академии художеств и академиком Академии социальных наук, профессором кафедры «Дизайн костюма» Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В последние годы модельер боролся с онкологическим заболеванием. Валентин Юдашкин умер 2 мая 2023 года &lt;br>На фото: модельер с фигуристкой Татьяной Волосожар, 18 марта 2023 года

В последние годы модельер боролся с онкологическим заболеванием. Валентин Юдашкин умер 2 мая 2023 года
На фото: модельер с фигуристкой Татьяной Волосожар, 18 марта 2023 года

Фото: Коммерсантъ / Александра Степанова  /  купить фото

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Валентин Юдашкин родился 14 октября 1963 года в поселке Баковка Московской области. В 1986 году окончил отделение моделирования костюма Московского индустриального техникума, а в 1987 году представил свою первую коллекцию под названием «Русь изначальная»
На фото: Валентин Юдашкин в 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Модельер обрел мировую известность в 1991 году, когда на Неделе высокой моды в Париже представил коллекцию «Фаберже» (на фото). Один из экземпляров платья был передан в Лувр

Фото: STILLS / Gamma-Rapho / Getty Images

В 1993 году Валентин Юдашкин основал собственный дом моды Valentin Yudashkin. Модельер придумывал костюмы для звезд российской эстрады: Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Олега Газманова и других

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1996 году Валентин Юдашкин стал первым российским дизайнером, принятым в Парижский синдикат высокой моды в качестве члена-корреспондента. В 1997 году он открыл свой первый бутик в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Потапов  /  купить фото

В 1999 году за заслуги в развитии отечественной моды президент России Борис Ельцин (слева) присвоил модельеру звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации

Фото: Reuters

В ноябре 2003 года Валентин Юдашкин провел свою первую персональную выставку в Историческом музее на Красной площади, на ней было собрано более 200 костюмов, созданных в разные годы

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Валентин Юдашкин неоднократно работал на телевидении. В 2010 году он несколько раз заменял ведущего шоу «Модный приговор» на «Первом канале», в 2012 году стал главным редактором телеканала «Стиль и мода», а в 2012-2013 годах был членом жюри в шоу «Первого канала» «Две звезды»
На фото: Валентин Юдашкин на открытии персональной выставки модельера Вячеслава Зайцева (справа)

Фото: Коммерсантъ / Михаил Галустов  /  купить фото

В 2002 году Валентин Юдашкин окончил Российский университет театрального искусств по специальностям «Театроведение» и «Театральный костюм». В 2020 году разработал костюмы для спектакля «И никого не стало» Московского театра Олега Табакова

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

В 2007 году модельеру вручили французский орден Искусств и литературы, а в 2013 году — орден Почетного легиона На фото слева направо: певица Алла Пугачева, телеведущий Максим Галкин (признан в России иностранным агентом) и модельер Валентин Юдашкин во французском посольстве на церемонии вручения орденов в 2007 году

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

В 2005 году модельер был принят в палату мод Италии, а в 2007-м представил свою единственную коллекцию часов, созданную совместно с компанией Jacob & Co

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

В 2008 году Валентин Юдашкин разработал парадную форму для военнослужащих России, однако впоследствии Минобороны от нее отказалось
На фото: Владимир Путин (справа) на показе новой коллекции военной формы от модельера Валентина Юдашкина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2009 году Валентин Юдашкин создал коллекцию одежды совместно с Disney
На фото: бывший мэр Москвы Юрий Лужков (справа) на показе новой коллекции одежды от модельера Валентина Юдашкина в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

В 2016 году дом моды Валентина Юдашкина был принят во Французскую федерацию высокой моды, прет-а-порте и модельеров. Юдашкин стал первым и единственным представителем модной индустрии из России во Франции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Супруга кутюрье Марина Юдашкина является одним из менеджеров дома моды своего мужа
На фото слева направо: тогдашний культуры России Владимир Мединский, модельер Валентин Юдашкин, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин и супруга Валентина Юдашкина Марина на фестивале в Манеже, 2014 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

В 2016-2017 годах Валентин Юдашкин сотрудничал с брендом Faberlic и разработал совместно с ним коллекцию одежды и парфюмовНа фото: Валентин Юдашкин с дочерью Галиной на Неделе моды в Москве представляет коллекцию Faberlic by Valentin Yudashkin в 2017 году

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

В 2015 году Валентин Юдашкин был автором капсульной коллекции для «Центра амурского тигра». В 2018 году о модельере вышел документальный фильм «Шик по-русски» На фото: директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и модельер Валентин Юдашкин на церемонии вручения кинопремии «Золотой орел», 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

В 2012 году Валентин Юдашкин был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента России. Модельер награжден орденами Почета, «За заслуги перед отечеством» IV и III степени. Он является почетным академиком Российской академии художеств и академиком Академии социальных наук, профессором кафедры «Дизайн костюма» Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В последние годы модельер боролся с онкологическим заболеванием. Валентин Юдашкин умер 2 мая 2023 года
На фото: модельер с фигуристкой Татьяной Волосожар, 18 марта 2023 года

Фото: Коммерсантъ / Александра Степанова  /  купить фото

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  • Газета «Коммерсантъ» №77 от 03.05.2023, стр. 11

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