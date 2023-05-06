Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение всем 170 сенаторам Совфеда России

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение 170 сенаторам Совета федерации, посчитав их причастными к «нарушению территориальной целостности страны». В спецслужбе уточняют, что обвинение всем российским сенаторам предъявлено заочно.

«СБУ сообщила о подозрении и предъявлении обвинения всем российским сенаторам, поддержавшим присоединение к РФ временно оккупированных регионов Украины»,— сообщается в Telegram-канале СБУ.

Как «посягательство на территориальную целостность Украины» СБУ расценило голосование в Совфеде по ратификации договоров о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Кроме того, СБУ считает членов Совета федерации причастными к «подготовке, планированию, развязыванию и ведению агрессивной войны». Согласно украинскому законодательству, в качестве наказания российским сенаторам может грозить до 15 лет лишения свободы.

10 апреля СБУ сообщила о предъявлении обвинения 56 депутатам Госдумы РФ, которые, по версии ведомства, «способствовали присоединению украинских регионов к России». Обвинительные акты в отношении российских парламентариев уже направлены в суд.

23 января в рамках этого дела СБУ передала в суд обвинительные акты против 55 депутатов Госдумы, в том числе ее спикера Вячеслава Володина, в марте — против еще 41 парламентария. Как сообщал «Ъ», в украинских судах к 15 годам лишения свободы заочно приговорены как минимум шесть российских парламентариев, в том числе депутат ГД от «Единой России» и певец Денис Майданов.

Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов