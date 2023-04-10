СБУ предъявила обвинения 56 депутатам Госдумы за признание ДНР и ЛНР

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о предъявлении обвинений еще 56 депутатам Госдумы РФ, которые способствовали присоединению регионов страны к России. Обвинительные акты уже направлены в суд, следует из пресс-релиза СБУ.

В приведенном СБУ списке фигурируют глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев, секретарь регионального отделения «Единой России» в Херсонской области Игорь Кастюкевич, депутат и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Как утверждает спецслужба, 15 февраля 2022 года попавшие в список депутаты поддержали постановление об обращении к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость Донецкой и Луганской республик. 22 февраля они проголосовали за ратификацию соответствующего договора.

На основе собранных данных, говорится в сообщении СБУ, депутатам предъявлено обвинение по статье о «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» (ч. 3. ст. 110 украинского Уголовного кодекса). По этой статье может грозить до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

23 января в рамках этого дела СБУ передала в суд обвинительные акты против 55 депутатов Госдумы, в том числе ее спикера Вячеслава Володина, в марте — еще против 41 парламентария. Как сообщал «Ъ», в украинских судах к 15 годам лишения свободы заочно приговорены как минимум шесть российских парламентариев, в том числе депутат от «Единой России» и певец Денис Майданов.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян