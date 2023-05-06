Балицкий не исключает контрнаступления Украины в ближайшие дни или часы

Контрнаступление Украины может произойти в ближайшие дни или часы, заявил временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий. Он объяснил частичную эвакуацию населения обстрелами Украины под которые, по его словам, попадают гражданские объекты.

«Мы понимаем, что контрнаступление в ближайшее время произойдет. Мы владеем ситуацией с линией боевого столкновения, за пределами линии боевого столкновения на глубину до 150 км и понимаем, что днями это может произойти, это может произойти даже часами»,— сказал господин Балицкий в эфире «Соловьев Live» (интервью опубликовано в Telegram-канале главы региона).

Господин Балицкий накануне, 5 мая, объявил об эвакуации жителей 18 населенных пунктов вглубь области. Речь идет о примерно 70 тыс. человек. По мнению главы Запорожской области, никакой паники нет, все службы работают в штатном режиме. В регионе находится Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе.

О запланированном контрнаступлении Украины — в материале «Ъ» «Не все идут по плану».

Леонид Уварчев