В эвакуационный план по Запорожской области внесли 70 тыс. человек

Вице-премьер Запорожской области Андрей Козенко сообщил ТАСС, что в рамках объявленной частичной эвакуации из населенных пунктов с прифронтовой линии планируется вывести примерно 70 тыс. человек.

«Вообще предполагаются к перемещению в общей сложности порядка 70 тысяч человек. Мы пока говорим, что есть первоочередные категории — это дети, семьи с детьми. На сегодняшний день уже началось перемещение в Пологовском районе, перемещаются в город Бердянск. Эта цифра составляет уже порядка полутысячи. Будем контролировать, есть точки сбора»,— пояснил господин Козенко.

Он подчеркнул, что решение о переезде граждане принимают самостоятельно. «Силами МЧС, нашего социального блока, министерства транспорта, всем силовым блоком организована работа по перемещению тех жителей, которые изъявят желание, то есть это перемещение добровольное»,— сказал господин Козенко.

Частичную эвакуацию жителей из прифронтовых населенных пунктов Запорожья врио главы региона Евгений Балицкий объявил сегодня, 5 мая. Вывозить вглубь области будут детей с родителями, пожилых людей, инвалидов и пациентов лечебных учреждений.