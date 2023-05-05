Карацев проиграл в полуфинале Madrid Open

Российский теннисист Аслан Карацев проиграл Яну-Леннарду Штруффу из Германии в 1/2 финала Madrid Open. Матч завершился со счетом 4:6, 6:3, 6:4. В финале немец встретится с Карлосом Алькарасом из Испании.

29-летний Карацев находится на 121 месте рейтинга ATP (в 2022 году был на 14-й строчке). На его счету три победы на турнирах под эгидой ассоциации. Серебряный призер Олимпиады в Токио в миксте, победитель Кубка Дэвиса и Кубка ATP в составе российской сборной. 33-летний Штруфф занимает 65 место в рейтинге теннисистов. У него нет побед на турнирах ATP.

Mutua Madrid Open — турнир в престижной категории ATP Masters 1000, проводится на грунтовом покрытии в Мадриде. Призовой фонд превышает €7,7 млн. Действующий победитель — Карлос Алькарас.

О пути россиянина к полуфиналу — в материале «Ъ» «Аслан Карацев поднялся на мадридском грунте».

Леонид Уварчев