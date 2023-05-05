Власти опровергли информацию о попытке диверсантов прорваться в Брянскую область

Глава администрации Стародубского района Александр Подольный в Брянской области заявил ТАСС, что информация о попытке украинских диверсионных групп прорваться на территорию региона не соответствует действительности.

О том, что украинские ДРГ пытаются прорваться в Брянскую область через Стародубский район, ранее сегодня, 5 мая, сообщал, в частности, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram. «Их встретили бойцы ВС РФ, дали бой и отогнали обратно»,— написал он.

О попытке украинских ДРГ прорваться в Брянскую область также писал Telegram-канал Mash. По данным медиапроекта, попытка диверсии случилась примерно в 16:00 мск.

«Такого не было. Нам такая информация не поступала. Со всеми, с кем нужно, я беседовал. Все хорошо, все спокойно»,— сказал господин Подольный.

6 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что пограничное управление ФСБ России по региону пресекло попытку проникновения на территорию РФ украинской ДРГ в количестве 20 человек.

2 марта бойцы Русского добровольческого корпуса, воюющего на стороне вооруженных сил Украины, захватили администрацию, почту и фельдшерский пункт и блокировали выезд из села Любечане в Брянской области. По официальным данным, в результате нападения на село погибло два человека и был ранен десятилетний мальчик.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов