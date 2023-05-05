В России объем наличных в обращении впервые превысил 17 трлн рублей

Объем наличных в обращении впервые за годы публикации статистики превысил 17 трлн руб., сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Банка России. За месяц показатель вырос на 3% — до 17,154 трлн руб. За год рост составил приблизительно 20%.

За 2022 год объем наличных в обращении вырос на 2,3 трлн руб. Основные всплески снятия наличных регулятор наблюдал в феврале—марте и сентябре. В марте 2023 года «Ъ» сообщал, что граждане стали активнее пользоваться снятием наличных, в том числе на фоне роста серого сегмента экономики.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Банкоматы поднялись за наличными».

Григорий Лейба