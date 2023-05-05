Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В России объем наличных в обращении впервые превысил 17 трлн рублей

Объем наличных в обращении впервые за годы публикации статистики превысил 17 трлн руб., сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Банка России. За месяц показатель вырос на 3% — до 17,154 трлн руб. За год рост составил приблизительно 20%.

За 2022 год объем наличных в обращении вырос на 2,3 трлн руб. Основные всплески снятия наличных регулятор наблюдал в феврале—марте и сентябре. В марте 2023 года «Ъ» сообщал, что граждане стали активнее пользоваться снятием наличных, в том числе на фоне роста серого сегмента экономики.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Банкоматы поднялись за наличными».

Григорий Лейба

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...