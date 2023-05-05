Китай не шутит с миром

Глава МИД Китая Цинь Ган на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым пообещал «настойчиво продвигать мирные переговоры» по Украине. Таким образом, китайский министр подтвердил растущую вовлеченность Пекина в урегулирование конфликта после телефонной беседы председателя Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Господин Лавров между тем заверил: украинский лидер «делает все, чтобы любая уважающая себя страна не захотела общаться» с Киевом. На Западе тем временем не отрицают возможной роли КНР в урегулировании, но советуют брать за основу «мирный план» господина Зеленского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел KHP Цинь Ган

Фото: Пресс-служба МИД России Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел KHP Цинь Ган

Фото: Пресс-служба МИД России

После состоявшихся 26 апреля переговоров Си Цзиньпина и Владимира Зеленского Китай все чаще появляется в сводках новостей в контексте миротворческих усилий. Намерение по-настоящему включиться в урегулирование украинского кризиса подтвердил в пятницу глава МИД КНР Цинь Ган, который в индийском штате Гоа (там проходило заседание Шанхайской организации сотрудничества) встречался с Сергеем Лавровым. «Китай будет настойчиво продвигать мирные переговоры и готов поддерживать связь и координацию с Россией, чтобы внести ощутимый вклад в политическое урегулирование кризиса»,— заявил, согласно пресс-релизу китайского ведомства, господин Цинь. Там же со ссылкой на слова господина Лаврова сообщалось, что «Россия придает большое значение документу с изложением позиции Китая по политическому урегулированию украинского кризиса» и готова «откровенно поддерживать тесные контакты» с Пекином.

В заявлении российского МИДа этот вопрос, правда, был затронут будто вскользь. «Обсужден ряд горячих тем, включая усилия по мирному урегулированию украинского кризиса»,— отметили в ведомстве. И хотя Москва сделала куда больший акцент на двустороннем сотрудничестве, взаимодействии в рамках региональных и глобальных площадок и даже общем мнении «о неприемлемости современных практик неоколониализма», Пекин отводит своим миротворческим устремлениям отнюдь не второстепенную роль. В конце концов, иначе вряд ли председатель Си стал бы назначать спецпредставителя по украинскому кризису, который должен отправиться в Киев и неназванные другие столицы для поиска политического выхода из конфликта (см. “Ъ” от 27 апреля).

Пока спецпредставитель Ли Хуэй до украинской столицы не добрался. И на этом фоне в пятницу Сергей Лавров выразил сомнения в том, что кто-либо себя уважающий будет взаимодействовать с украинским руководством. Особенно после недавних атак беспилотников на Кремль (от причастности к которым в Киеве, напомним, всячески открестились). «Зеленский и его команда делают все и в медийном пространстве, и в своих практических шагах, чтобы любая уважающая себя страна не захотела с ними общаться. Это действительно так, и мы понимаем, что осознание этого зреет»,— сказал глава МИД РФ, комментируя потенциальное влияние ударов дронов по Кремлю на развитие ситуации вокруг Украины.

Между тем атаки беспилотников не разубедили Пекин в правильности решения отправить гонца в Киев.

Во всяком случае, официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя инцидент, призвала «соответствующие стороны избегать любых действий, ведущих к эскалации» и заверила, что «Китай продолжит вместе с международным сообществом играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса».

Правда, часть международного сообщества «китайский план» за мирный вовсе не считает. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, комментируя усилия Пекина, назвал эту представленную в феврале инициативу из 12 пунктов «набором благих пожеланий». И заверил, что «есть только один мирный план по Украине — план Зеленского». При этом он признал, что «русские не примут украинский план», поскольку «Россия заявляет, что у нее есть военные цели и она… продолжит бомбить». Более того, господин Боррель уверен, что «Китай находится на стороне России», потому-то Запад и критикует поступающие из Пекина идеи по урегулированию. Впрочем, это не помешало дипломату выразить надежду на то, что Китай «мог бы сыграть позитивную роль в этом конфликте».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова при этом полагает, что Жозеп Боррель говорил не от лица Евросоюза и даже не от собственного имени. «Во-первых, это не ЕС считает. И даже не Боррель. А США. Во-вторых, если бы ЕС был в состоянии "считать", то в такой ситуации не оказался бы. В-третьих, "мирный план Зеленского" — это не план и не мирный. Это очередная американская методичка по разжиганию конфликта в Европе. В-четвертых, не воспринимать всерьез предложения, выдвинутые от имени пятой части населения планеты и ведущей экономики мира, может только ничего не смыслящий в геополитике человек или человек с колониальной логикой, не уважающий тех, кого считает "ниже себя". Боррель — счастливое исключение, он являет образ и того, и другого одновременно»,— написала госпожа Захарова в своем Telegram-канале.

Таким образом, перед Пекином, решившим ввязаться в урегулирование кризиса, стоит поистине сложная задача найти компромисс между всеми сторонами.

Немного оптимизма в пятницу внушили лишь слова Сергея Лаврова о перспективах диалога с Западом — «хозяевами», как отметил российский министр, господина Зеленского. Глава МИД РФ убежден, что «от разговора на эту тему и от решения всех этих проблем не уйти», поэтому, хотя «Запад высокомерно отказался» от диалога по Украине, «рано или поздно он состоится».

Как написала газета The Washington Post со ссылкой на американских дипломатов, по их мнению, мирные переговоры действительно могут вскоре начаться — это произойдет в случае успешного контрнаступления Украины. По данным издания, в Вашингтоне верят, что Пекин в такой ситуации и правда будет способен сыграть определенную позитивную роль.

Алексей Забродин