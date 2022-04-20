Я пьяного узнаю по походке

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Сотрудников ГИБДД обучат, как по поведению водителя определить, употреблял он кокаин, марихуану или нюхал клей. Научный центр безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России и столичный центр наркологии создали пособие для полицейских по выявлению нетрезвых водителей. Документ подробно объясняет, как обнаруживать машины с пьяным за рулем в потоке, на каких марках авто они чаще всего передвигаются и почему рейды обязательно проводить, например, в День шахтера или пограничника. Госавтоинспекции также рекомендовано пристально следить за ростом безработицы в отдельных регионах, поскольку это, как правило, приводит к увеличению пьяных за рулем. Опрошенные “Ъ” эксперты документ поддержали, отметив, впрочем, что большая часть инспекторов ДПС 100-страничное пособие самостоятельно вряд ли освоят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудников ГИБДД вооружат научными знаниями в борьбе с пьянством за рулем

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Сотрудников ГИБДД вооружат научными знаниями в борьбе с пьянством за рулем

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Учебно-практическое пособие» по выявлению водителей в состоянии опьянения подготовлено сотрудниками НЦ БДД и Московского научно-практического центра наркологии. А его рецензентом выступил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн. Пособие, сказано в предисловии, предназначено для использования в рамках профессиональной служебной подготовки сотрудников Госавтоинспекции.

Описывая общие принципы по выявлению нетрезвых водителей, авторы рекомендуют усиливать наряды ДПС в дни, когда наблюдается наибольшая доля «пьяных» аварий. В пример приводятся 1 января, 2 и 9 мая, 23 февраля и 8 марта. Дополнительный контроль необходим и во время профессиональных праздников, в частности Дня шахтера (28 августа) и Дня пограничника (28 мая), а также местных праздников, «обусловленных национальными, культурными и социальными особенностями региона».

Ученые призывают следить и за уровнем безработицы в отдельных районах — ее рост, как правило, приводит к увеличению числа пьяных водителей. «Почти половина (47%) водителей с признаками опьянения, участвующих в ДТП, официально не работали»,— указывают авторы.

Выявлять пьяных предлагается для начала «на глазок» — по манере вождения. Среди характерных черт (выявлены опросом сотрудников ДПС) такие: «виляние» в пределах полосы, движение без ближнего света, езда «с сильно заниженной скоростью», «замедленная реакция на сигналы светофора», резкое изменение стиля вождения при виде наряда ДПС.

«Водители, находящиеся под воздействием алкоголя, становятся чрезмерно аккуратными и осторожными,— сказано в пособии.— Останавливаются такие водители чаще всего резко, а из-за плохого восприятия обстановки или слишком близко, или очень далеко от линии остановки».

Особо отмечается, что 28% аварий с водителями, имеющими признаки опьянения, совершается на автомобилях ВАЗ, 11% —Toyota, 6% — Hyundai. Ученые аккуратно предполагают, что это позволяет отнести таких автомобилистов к «определенным социальным группам». Пьяные байкеры чаще всего провоцируют ДТП за рулем ИЖ (43,1% ДТП), «Уралов» (30%) и Yamaha (14,1%).

В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе 25% всех «пьяных» ДТП совершаются гражданами, принимавшими наркотики, отмечают авторы пособия. Сужение зрачков с вялой реакцией на освещение и выраженная сонливость могут означать употребление наркотиков опиоидной группы (героина, морфина и т. д.), в этом случае также характерны следы на венах, на которые иногда искусственно наносятся ожоги (чтобы скрыть следы инъекций). «Беспочвенная веселость», смешливость, повышенная чувствительность к свету, чрезмерная общительность могут означать употребление каннабиодов (марихуаны, гашиша и т. д.). У потребителей кокаина и его производных могут наблюдаться выраженный подъем настроения, повышенная говорливость и желание спорить, а также кожные расчесы, вызванные ощущением ползания по телу насекомых. После употребления синтетических катинонов (солей) могут появляться спазмы жевательной мускулатуры, приводящие к ограничению речи и скрежету зубов. В результате вдыхания летучих растворителей (лака, клея, пятновыводителей и т. д.) могут появится бледно-серый цвет «носогубного треугольника», апатия, малопонятная речь с затрудненным произношением. При немедицинском употреблении лекарств, содержащих бензодиазепины и барбитураты (фенобарбитал и т. д.), кожа становится бледной и покрывается сальным налетом, появляются нечеткая речь, пошатывания при ходьбе. Если водителя тошнит, наблюдаются рвота и непроизвольное мочеиспускание, то, возможно, он употреблял оксибутират натрия. Если автомобилист всматривается, как будто видит отсутствующие предметы, стряхивает с себя невидимые объекты, пытается спрятаться, то это может говорить об употреблении галлюциногенов.

По данным ГИБДД, в 2021 году было заведено 481 тыс. дел за вождение в нетрезвом виде и отказ от освидетельствования (примерно столько же, сколько в 2020 году), из них — 19,6 тыс. в отношении наркоманов. В конце марта 2022 года первый замминистра МВД Александр Горовой направил в регионы письмо, в котором призвал ГИБДД для снижения нагрузки на бизнес в условиях санкций не применять наказания за мелкие нарушения, направив основные усилия инспекторского состава на контроль пьяных и лишенных прав водителей.

Большая часть описанных в пособии вещей сотрудникам ГИБДД известна, говорит капитан полиции в отставке, бывший сотрудник ГИБДД, основатель общественного проекта «Подслушано у ДПС» Валентин Ильинов. «90% инспекторов читать более 100 страниц не будут,— уверен он.— Нужны более короткие и емкие памятки для личного состава, возможно, видеоинструкции». Нужна методичка и по поводу взаимодействия с гражданами, считает господин Ильинов: «Они готовы и хотят сообщать о фактах пьяного вождения, но либо не могут дозвониться в дежурную часть, либо хотели бы передавать информацию анонимно в телеграм или VK-канал».

С медицинской точки зрения пособие составлено грамотно, отмечает нарколог Александр Ковтун, но без практических занятий с сотрудниками документ не имеет смысла. «Даже студенты-медики, изучая трехнедельный курс психиатрии и наркологии, с трудом запоминают клинические признаки наркотического и алкогольного опьянения,— отмечает эксперт.— Сотрудникам ГИБДД, не имеющим медицинского образования, осмыслить все это самостоятельно будет еще сложнее». «Потребность в подобных изданиях у рядовых сотрудников, безусловно, есть, но написаны они должны быть максимально адаптировано»,— добавляет президент московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин. Эксперт считает, ГИБДД стоило бы выпускать отдельные пособия по разбору типичных процессуальных ошибок инспекторов, из-за совершения которых многие пьяные водители потом умудряются в суде возвращать права и снова садиться за руль.

Иван Буранов