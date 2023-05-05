Безработица в США в апреле упала до 3,4%

В апреле безработица в США составила 3,4%, это самый низкий показатель с 1969 года, следует из данных американского Федерального бюро статистики Минтруда. В марте безработица в США была 3,5%, в феврале — 3,6% и в целом за последние 12 месяцев двигалась в диапазоне 3,4–3,7%. Число безработных в стране в прошлом месяце не изменилось по сравнению с мартом и составило 5,7 млн.

В апреле в США было создано 253 тыс. новых рабочих мест, что является довольно сильным ростом, свидетельствующим, как отмечают экономисты, о хорошей гибкости рынка труда в условиях растущих процентных ставок, хронически высокой инфляции и банковского кризиса.

Больше всего новых рабочих мест появилось в секторе здравоохранения — 43 тыс., более половины из них — в амбулаторных медицинских учреждениях. Более 31 тыс. новых рабочих мест создано в гостиничном и досуговом секторе, в первую очередь на предприятиях общественного питания и в заведениях, торгующих алкоголем,— 25 тыс.

Алена Миклашевская