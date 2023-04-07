Безработица в США сократилась до 3,5%

В марте в США было создано 236 тыс. рабочих мест в несельскохозяйственных секторах экономики. При этом уровень безработицы сократился на 0,1 п. п., до 3,5%. Об этом сообщило сегодня, 7 апреля, Национальное бюро статистики рынка труда.

Данные, представленные ведомством, означают снижение темпов роста количества рабочих мест в Соединенных Штатах, что, впрочем, прогнозировалось аналитиками. В феврале, напомним, в США было создано 326 тыс. рабочих мест, в январе — 472 тыс. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, предполагали, что в феврале будет создано 230 тыс. рабочих мест.

Эксперты называют мартовские данные признаком некоторого замедления активности на американском рынке труда, который показывал среднемесячный рост количества рабочих мест в стране за последние полгода на уровне 334 тыс.

«Есть признаки постепенного сокращения спроса на рынке труда,— заметил Financial Times экономист компании AllianceBernstein Эрик Виноград.— Мы можем видеть некоторое "охлаждение", но не такого рода, которое бы вернуло равновесие в экономику и сняло бы инфляционное давление в краткосрочной перспективе». Таким образом, отмеченное в марте замедление темпов роста рабочих мест вряд ли заставит ФРС отказаться от очередного повышения ставок.

Андрей Келекеев