Иностранцы застряли в России

Юникредитбанк (структура итальянской группы Unicredit) 19 апреля официально сообщил, что закрывает офисы в трех городах РФ — Сочи, Архангельске, Белгороде. Клиентам этих отделений придется общаться с банком удаленно. Кроме того, банк с 1 мая повысит комиссию за валютные переводы. Открытие новых валютных счетов Юникредитбанк приостановил еще летом 2022 года. Похожую позицию занимает Райффайзенбанк, входящий в австрийскую группу Raiffeisen.

Юникредитбанк (структура итальянской группы Unicredit) 19 апреля официально сообщил, что закрывает офисы в трех городах РФ — Сочи, Архангельске, Белгороде. Клиентам этих отделений придется общаться с банком удаленно. Кроме того, банк с 1 мая повысит комиссию за валютные переводы. Открытие новых валютных счетов Юникредитбанк приостановил еще летом 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ксения Дементьева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Ксения Дементьева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Похожую позицию занимает Райффайзенбанк, входящий в австрийскую группу Raiffeisen. Он продолжит сокращать объемы кредитования и валютных операций в России, заявляли недавно в материнской структуре банка — Raiffeisen Bank International. Кроме того, банк перестал открывать новые счета корпоративным клиентам. А на днях стало известно: Раффайзенбанк счел вывески лишним элементом управления узнаваемостью бренда и отказывается от них.

Заявления крупнейших в России структур европейских банковских групп (Райффайзенбанк занимает 10-е место по активам, а Юникредитбанк — 15-е), на первый взгляд, свидетельствуют о намерении покончить с российским бизнесом любым путем. И это неудивительно. Европейский центральный банк, как сообщали СМИ, требует именно этого от европейских материнских структур российских банков. Европейский регулятор хотел бы получить планы по «тщательно управляемому уходу».

Впрочем, если посмотреть чуть внимательнее, то можно заметить, что европейские собственники не очень хотят уходить из России, скорее делают вид. У Юникредитбанка, к примеру, 53 отделения — сокращение трех не сильно влияет на бизнес, а скорее выглядит как оптимизация. Но шаг демонстрирует серьезность заявлений представителей европейской группы об уходе из РФ, похожая ситуация и с вывесками Райффайзенбанка.

Не стоит забывать, что обе группы надеялись продать свои российские банки, но слишком долго выбирали покупателей. В итоге большинство игроков, которые могли бы, пусть и с большим дисконтом, но купить эти активы и обеспечить группам быстрый выход из России, успели попасть под санкции Запада, а значит, превратились в нежелательных контрагентов для европейских собственников. А тем не менее, как свидетельствует опыт продажи Росбанка, принадлежавшего французской Societe Generale S.A., Владимиру Потанину, при желании продать крупный банк быстро вполне реально (см. “Ъ” от 22 апреля 2022 года).

Наконец, в отличие от некоторых российских игроков, и Райффайзенбанк, и Юникредитбанк получили значительную прибыль по итогам 2022 года. И пока ситуация позволяет зарабатывать в России, собственникам интереснее создавать видимость ухода, а не сворачивать крайне рентабельный бизнес.