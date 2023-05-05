Режиссера Евгению Беркович отправили под арест по обвинению в оправдании терроризма

Замоскворецкий райсуд Москвы арестовал до 5 июля театрального режиссера из Санкт-Петербурга Евгению Беркович, обвиняемую в оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ) из-за содержания ее спектакля о вышедших замуж за исламистов женщинах. По тому же делу обвиняемой также проходит драматург Светлана Петрийчук, написавшая легшую в основу постановки пьесу.

Как сообщает «Медиазона» (признана в РФ СМИ-иноагентом), следствие ходатайствовало о заключении госпожи Беркович под стражу, так как, по его мнению, она может скрыться или «продолжить заниматься преступной деятельностью». Сама режиссер свою вину не признала. За Евгению Беркович поручались видные театральные деятели — Константин Райкин, Олег Меньшико, Вениамин Смехов, а также нобелевский лауреат Дмитрий Муратов, Ксения Собчак, Нюта Федермессер.

Спектакль «Финист Ясный Сокол» вышел в 2020 году. В 2022 году он стал лауреатом премии «Золотая маска» в номинациях «Лучшая работа художника по костюмам» и «Лучшая работа драматурга». По словам адвоката госпожи Беркович Ксении Карпинской, уголовное дело завели только после того, как на YouTube была опубликована читка Светланой Петрийчук пьесы, по которой поставлен спектакль.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте