Режиссера Евгению Беркович задержали по подозрению в оправдании терроризма

Театрального режиссера из Санкт-Петербурга Евгению (Женю) Беркович задержали после допроса в рамках уголовного дела об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ). Ранее ее статус в деле был свидетельским.

Об этом сообщает «ОВД-Инфо» (признано в РФ иноагентом) со ссылкой на адвоката госпожи Беркович Юлию Трегубову.

Напомним, Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук задержали в Москве из-за уголовного дела о спектакле «Финист Ясный Сокол», поставленном по мотивам реальных допросов женщин, вышедших замуж за радикальных исламистов. Ранее мать режиссера Беркович, известный петербургский филолог и активист Елена Эфрос рассказала в соцсетях об обыске в квартире в Петербурге.

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