Минюст предложил пересчитывать срок заключения при смягчении условий наказания

Министерство юстиции России разработало поправки в Уголовный кодекс, которые определяют порядок зачета времени заключения после пересмотра уголовного дела и смягчения условий содержания. Законопроект разработан в соответствии с решением Конституционного суда РФ и размещен на портале нормативных правовых актов.

«Законопроект направлен на урегулирование зачета времени лишения свободы, которое осужденный отбыл в ошибочно назначенном ему исправительном учреждении более строгого вида, в срок лишения свободы, подлежащего отбытию согласно судебному решению, принятому в результате пересмотра первоначального приговора»,— отмечают в пресс-службе Минюста.

Таким образом, согласно предложениям ведомства, в случае, если осужденный отбывал наказание в тюрьме, исправительной колонии особого или строгого режима, то при пересчете один день заключения будет считаться за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима, либо два дня отбывания наказания в колонии-поселении. Если же осужденный находился в колонии общего режима, то день заключения в ней будет засчитываться за полтора дня отбывания наказания в колонии-поселении.

Поводом для разработки поправок в УК РФ стало решение Конституционного суда, который в конце марта рассмотрел жалобу осужденного в 2020 году жителя Псковской области Геннадия Алексеева. Мужчина ранее был приговорен к пяти годам лишения свободы колонии общего режима. После кассации приговор изменили и Алексеев был отправлен в колонию-поселение, однако время нахождения в колонии общего режима в срок лишения свободы в колонии-поселении пересчитан не был. Зачет времени, проведенного в СИЗО, произведен был.

КС РФ разрешил также зачет времени лишения свободы, отбытого в ошибочно определенном исправительном учреждении более строгого вида. Судебная инстанция также постановила, что необходимо внести в российское законодательство изменения, которые позволят производит пересчет срока заключения при смягчении условий отбывания наказания.

Александр Кислов