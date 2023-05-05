Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минюст предложил пересчитывать срок заключения при смягчении условий наказания

Министерство юстиции России разработало поправки в Уголовный кодекс, которые определяют порядок зачета времени заключения после пересмотра уголовного дела и смягчения условий содержания. Законопроект разработан в соответствии с решением Конституционного суда РФ и размещен на портале нормативных правовых актов.

«Законопроект направлен на урегулирование зачета времени лишения свободы, которое осужденный отбыл в ошибочно назначенном ему исправительном учреждении более строгого вида, в срок лишения свободы, подлежащего отбытию согласно судебному решению, принятому в результате пересмотра первоначального приговора»,— отмечают в пресс-службе Минюста.

Таким образом, согласно предложениям ведомства, в случае, если осужденный отбывал наказание в тюрьме, исправительной колонии особого или строгого режима, то при пересчете один день заключения будет считаться за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима, либо два дня отбывания наказания в колонии-поселении. Если же осужденный находился в колонии общего режима, то день заключения в ней будет засчитываться за полтора дня отбывания наказания в колонии-поселении.

Поводом для разработки поправок в УК РФ стало решение Конституционного суда, который в конце марта рассмотрел жалобу осужденного в 2020 году жителя Псковской области Геннадия Алексеева. Мужчина ранее был приговорен к пяти годам лишения свободы колонии общего режима. После кассации приговор изменили и Алексеев был отправлен в колонию-поселение, однако время нахождения в колонии общего режима в срок лишения свободы в колонии-поселении пересчитан не был. Зачет времени, проведенного в СИЗО, произведен был.

КС РФ разрешил также зачет времени лишения свободы, отбытого в ошибочно определенном исправительном учреждении более строгого вида. Судебная инстанция также постановила, что необходимо внести в российское законодательство изменения, которые позволят производит пересчет срока заключения при смягчении условий отбывания наказания.

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...